Carros elétricos. Governo abre novo apoio à compra entre maio e junho

A ministra do Ambiente e Energia anunciou esta manhã no Parlamento que o Governo vai voltar a subsidiar a aquisição de veículos elétricos. Maria da Graça Carvalho dedicou a primeira intervenção a elencar as iniciativas já adotadas pelo executivo e apontou o apoio à aquisição de veículos como uma das medidas emblemáticas para o futuro.