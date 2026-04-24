Economia
Carros elétricos. Governo abre novo apoio à compra entre maio e junho
A ministra do Ambiente e Energia anunciou esta manhã no Parlamento que o Governo vai voltar a subsidiar a aquisição de veículos elétricos. Maria da Graça Carvalho dedicou a primeira intervenção a elencar as iniciativas já adotadas pelo executivo e apontou o apoio à aquisição de veículos como uma das medidas emblemáticas para o futuro.
A ministra já tinha anunciado no início do ano que o Governo estava a preparar uma nova fase de candidaturas para apoios à compra de veículos eléctricos, com uma nova dotação de 20 milhões de euros.