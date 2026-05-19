Castelo Branco quer IC31 pronto antes do Mundial de futebol de 2030

Em declarações à agência Lusa, sobre a anunciada manifestação pela construção do IC31, agendada para quarta-feira na ponte internacional de Monfortinho, no concelho de Idanha-a-Nova, Leopoldo Rodrigues notou que a nova via de comunicação é muito mais do que uma estrada.

"Não se trata apenas de uma estrada, mas sim de um pilar da coesão ibérica. Há mais de 30 anos que andamos a falar nisto e gostava que estivesse feita a tempo do campeonato do mundo [de futebol] de 2030 [organizado por Espanha, Portugal e Marrocos]. Iria facilitar, e muito, as deslocações dos dois lados da fronteira", vincou o autarca.

Numa nota enviada à Lusa, os promotores da manifestação -- a Aliança Territorial Europeia Norte de Extremadura e Beira Baixa (ATE), da qual o município de Castelo Branco faz parte e que reúne cerca de 40 entidades luso-espanholas -- explicaram que a iniciativa de quarta-feira "pretende reforçar a urgência da concretização da ligação rodoviária entre a [autoestrada] A23, em Castelo Branco, e a EX-A1, em Moraleja", cerca de 72 quilómetros, 20 do lado espanhol até à fronteira em Monfortinho e os restantes em solo português até à zona de Alcains e Lardosa.

Segundo a ATE, a ligação em autoestrada entre as duas regiões é considerada "uma infraestrutura estratégica para a coesão territorial, o desenvolvimento económico e a mobilidade das populações da Beira Baixa e do Norte da Extremadura".

Sublinhando que a manifestação de quarta-feira "não é contra o Governo português nem contra o Governo da Extremadura", Leopoldo Rodrigues destacou o "movimento histórico de comunhão de vontades" em Portugal e Espanha, que crê, do lado de cá da fronteira, ser supramunicipal e "um objetivo nacional".

"Esta união consumada na Aliança Territorial é única, nunca sucedeu desta maneira, até pelas 40 entidades que a compõem, apartidárias e que envolvem a sociedade civil, na identificação de objetivos comuns, em regiões que são das mais periféricas e mais pobres da União Europeia, quando falamos de regiões transfronteiriças", enfatizou o autarca.

O presidente da Câmara de Castelo Branco lembrou ainda a reunião de trabalho que teve, no início do mês, com o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, destacando a garantia dada pelo governante de que o projeto do IC31 é prioritário e irá avançar conforme planeado.

"Acreditamos que vai ser assim e que o senhor ministro está de boa-fé neste processo. É preciso que a obra se concretize e que não se deixem as coisas, mais uma vez, ficarem para trás. Queremos ver as máquinas no terreno para termos a certeza de que a obra é irreversível", observou Leopoldo Rodrigues.

A manifestação pela construção do IC31 está agendada para as 18:30, na ponte internacional de Monfortinho, construída em 1993 pela então Junta Autónoma de Estradas e pela sua congénere espanhola, sobre o rio Erges (Erjas, em castelhano), afluente da margem direita do Tejo e cujo curso marca parte da fronteira entre Portugal e Espanha.