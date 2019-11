Catarina Martins contesta mais pagamentos ao Novo Banco

A líder do Bloco sublinha que o país tem direito a respostas e entende que o Governo deve nomear um administrador para perceber o que o Novo Banco está a fazer com o dinheiro dos contribuintes.



Esta reação surge depois de na última sexta-feira o Novo Banco ter anunciado um aumento dos prejuízos em 46 por cento nos primeiros nove meses do ano.



Entre janeiro e setembro os prejuízos ultrapassaram os 570 milhões de euros, acima dos 390 milhões registados no mesmo período do ano passado.



Catarina Martins falava no Teatro São Luís, em Lisboa, à margem de uma homenagem a José Carvalho, assassinado há 30 anos, à porta da então sede do PSR (Partido Socialista Revolucionário), na Rua da Palma, por um grupo de neonazis.