Catarina Martins quer "lay-off" com salário pago a 100%

Foto: António Cotrim - Lusa

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, afirmou esta tarde que "o Governo sinalizou" que medidas importantes para os bloquistas vão "avançar muito em breve", umas no Orçamento Suplementar e "outras mesmo antes".