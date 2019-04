Centeno acredita que evolução da economia traduz confiança nas finanças públicas

Foto: Robert Ghement - EPA

"Nunca antes, nas últimas duas décadas, isto tinha acontecido com a dívida portuguesa e nos últimos três anos, no contexto europeu, quem mais se tem destacado neste processo de valorização e de subida do rating é precisamente Portugal", sublinhou o ministro das Finanças.





A DBRS explica que o défice orçamental está a aproximar-se lentamente do equilíbrio e o rácio entre a dívida pública e a criação de riqueza está a descer a um ritmo saudável.





"Tecnicamente, um sinal positivo numa perspetiva de rating significa uma evolução no próprio rating a curto prazo, e o curto prazo nestes casos coloca-se entre seis meses e um ano", estimou Mário Centeno.