Centeno diz que vêm do passado todos os problemas do Novo Banco

Mário Centeno diz que a venda falhada do Novo Banco em 2015 não foi uma surpresa, dadas as condições impostas ao banco de transição. Na opinião de Mário Centeno, todos os problemas do Novo Banco vieram do BES. O Governador do Banco de Portugal acredita que tudo deve terminar este ano, com o fim da reestruturação.