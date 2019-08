Partilhar o artigo Centeno promete reforço do investimento público e alívio fiscal no IRS Imprimir o artigo Centeno promete reforço do investimento público e alívio fiscal no IRS Enviar por email o artigo Centeno promete reforço do investimento público e alívio fiscal no IRS Aumentar a fonte do artigo Centeno promete reforço do investimento público e alívio fiscal no IRS Diminuir a fonte do artigo Centeno promete reforço do investimento público e alívio fiscal no IRS Ouvir o artigo Centeno promete reforço do investimento público e alívio fiscal no IRS