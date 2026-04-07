Cento e setenta e nove de 9.227 candidaturas a apoios à reconstrução de casas em Leiria foram pagas

"Desde a abertura das candidaturas aos apoios, foram já registadas 9.227 candidaturas submetidas à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), refletindo a dimensão das necessidades no concelho e a forte adesão das populações", referiu a autarquia.

Segundo uma nota de imprensa, do total "destacam-se 1.611 candidaturas analisadas pela autarquia, 880 em fase de pagamento e 179 já com verbas atribuídas [pagas], sendo ainda de registar 552 candidaturas recusadas".

Há uma semana, o número de candidaturas apresentadas por munícipes de Leiria desde 05 de fevereiro, quando a plataforma da CCDR Centro ficou disponível, era de 8.358.

Os apoios financeiros para reparar os estragos em habitações causados pela depressão Kristin, que atingiu gravemente o concelho de Leiria em 28 de janeiro, são atribuídos no prazo máximo de três dias úteis nas despesas até cinco mil euros (com fotografias), que dispensam vistoria, e em até 15 dias úteis nos restantes, até 10 mil euros.

À agência Lusa, o vereador Ricardo Santos considerou que o número de candidaturas pagas é "manifestamente pouco".

"Já são mais de 880 que estão a aguardar a respetiva análise e posterior pagamento por parte da CCDR", declarou Ricardo Santos.

O autarca com o pelouro das operações urbanísticas adiantou que "mais de cinco mil [candidaturas] já foram saneadas, algumas delas já foram vistoriadas, algumas delas são devolvidas ao requerente para fazer correções, nomeadamente junção de elementos", relativos a cadernetas prediais ou IBAN, por exemplo.

"Na última semana (30 de março a 05 de abril) verificou-se uma intensificação da atividade, com 848 candidaturas recebidas, 317 processos analisados pela autarquia, 41 candidaturas aprovadas pela CCDR Centro e três candidaturas recusadas", lê-se na nota de imprensa.

Ricardo Santos reconheceu que tem havido um incremento das candidaturas, sobretudo na segunda-feira, antecipando para hoje "um aumento considerável".

"Aliás, verificou-se que já no dia de ontem [segunda-feira] foram mais de 250 candidaturas que foram submetidas", observou.

Confrontado com a eventualidade de haver lesados cujas habitações aguardam peritagem de seguradoras, sendo que hoje termina o prazo para submissão de candidaturas, o vereador recomendou aos munícipes que, "havendo este atraso por parte das seguradoras no que toca à peritagem, submetam a candidatura na mesma à CCDR".

"Depois, obviamente, se houver uma peritagem e se o valor dos prejuízos for totalmente pago [pela seguradora], já não há lugar a pagamento da CCDR", referiu.

A autarquia tem, atualmente, 40 pessoas a trabalhar nestes processos, incluindo funcionários do município, dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria e das Câmaras da Guarda e de Vila Franca de Xira.

Outras 102 pessoas, das Ordens dos Arquitetos, Engenheiros e Engenheiros Técnicos estão no terreno a fazer vistorias, acrescentou Ricardo Santos.

Pelo menos 19 pessoas morreram em Portugal, seis das quais no concelho de Leiria, desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram também várias centenas de feridos, desalojados e deslocados. Mais de metade das mortes foram registadas em trabalhos de recuperação.

Os temporais, que atingiram o território continental durante cerca de três semanas, provocaram a destruição total ou parcial de milhares de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias, com prejuízos de milhares de milhões de euros.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.