Centro de inovação de Oliveira do Hospital vai ajudar a criar empresas na área da economia circular

De acordo com o presidente da BLC3, "StartUp Zero" é um projeto pioneiro de inovação e empreendedorismo, focado na transição para a economia circular.

"Conjuga a aceleração de modelos de negócio circulares para a criação de valor de mercado, com foco nos mais jovens e em potenciais empreendedores de dinamização de novos produtos, processos e modelos de negócio assentes, por exemplo, na desmaterialização, reutilização, reciclagem, aumento de vida e de número de utilizações de recursos, e na recuperação de materiais", acrescentou.

Em declarações à agência Lusa, João Nunes sublinhou que este programa surge a par da crescente preocupação com os desafios e orientações estratégicas que têm vindo a ganhar relevo em Portugal e no mundo, com principal foco de atuação territorial ao nível da NUT II (Norte, Centro e Alentejo).

"Pretende alcançar mais de 1.400 jovens e estimular o nascimento de mais de 20 empresas. Vai permitir apoiar promotores na transformação das suas ideias numa realidade de negócio", apontou.

No seu entender, o mercado atual está a originar uma oportunidade única para o surgimento de novos negócios, quer pelas pressões sociais em defesa do equilíbrio ambiental, na relação da atividade humana com natureza e recursos; quer pelas políticas no cumprimento das metas das diretivas europeias.

"É estratégico e importante promover o espírito empreendedor nos mais jovens para que se aumente o caudal de empreendedores em economia circular e o projeto StartUp Zero apresenta ações chave de resposta a esse desafio. Do `Start` de uma ideia até ao seu `Up` para o mercado, para que exista `Zero` desperdício e resíduos na atividade económica", sustentou.

O "StartUp Zero", sendo um projeto de inovação e empreendedorismo focado na transição para a economia circular, assenta em três atividades verticais, nomeadamente "a aceleração que visa promover o desenvolvimento de ideias de negócios e `startups` circulares e a capacitação e promoção de uma reflexão alargada e colaborativa para a economia circular".

"Assenta ainda na criação de uma rede capacitada em torno da economia circular, envolvendo universidades, `business developers`, mentores e especialistas em empreendedorismo e economia circular", evidenciou.

O projeto "StartUp Zero" conta com o apoio do Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia -- FSE, representando um investimento global de aproximadamente 1,2 milhões de euros.

É liderado pela Associação BLC3, que tem sede no concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, em consórcio com mais quatro entidades de referência nas áreas de empreendedorismo e da economia circular, nos quais se destacam a Associação CECOLAB -- Collaborative Laboratory Towards Circular Economy, SANJOTEC -- Associação Científica e Tecnológica, Tagus Valley -- Associação para a promoção e desenvolvimento do Tecnopolo do Vale do Tejo e Sines Tecnopolo -- Associação Centro de Incubação de Empresas de Base Tecnológica Vasco da Gama.

Segundo o presidente da BLC3, este projeto representa uma estrutura de consórcio e de capacidade de resposta diferente.

"Não só em rede e com cobertura nacional, mas com um consórcio completo e ecossistema de competências para a promoção do empreendedorismo, desde incubadoras, a entidades de interface com valências de investigação científica e laboratório colaborativo", justificou.