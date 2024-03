Centros comerciais representam 38% das vendas e empregam 80% no retalho

No trabalho, desenvolvido pela consultora para a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) lê-se que "em Portugal, em 2022, registou-se um total de 26.000 milhões de euros em vendas a retalho não alimentar, excluindo a venda de combustíveis, sem IVA". Assim, deste montante, "cerca de 38% registaram-se em centros comerciais, totalizando 9.770 milhões de euros em 2022, o que representou um aumento de 8,4% face a 2019", referiu.

O estudo revelou ainda que, no primeiro semestre de 2023, "as vendas dos centros comerciais já ascendiam a 2.950 milhões de euros, cerca de 14% acima do período homólogo do ano anterior", sendo que "se se considerar também o retalho alimentar, durante o primeiro semestre de 2023, o total das vendas representava um crescimento de 16% face ao ano anterior".

Quanto ao emprego, a CBRE estima que o setor dos centros comerciais englobe "cerca de 368.000 postos de trabalho, o que representa 80% dos trabalhadores do setor do comércio a retalho", acrescentando que "este valor representa 7% dos postos de trabalho nacionais".

O estudo contabilizou ainda o peso do setor no IVA. "Apesar de não haver dados oficiais específicos para o IVA gerado pelos centros comerciais, a partir de uma extrapolação -- considerando uma média ponderada para o valor do IVA das várias classes de atividades e o valor total das vendas de centros comerciais -- é possível apurar que este setor gerou cerca de 2.050 milhões de euros em 2022", referiu.

Em termos de investimento, em 2023, "até ao final do terceiro trimestre, o investimento imobiliário em centros comerciais representava já 45% do investimento imobiliário de retalho de toda a Europa", destacou o estudo.

De acordo com dados compilados pela CBRE, em Portugal contam-se 173 centros comerciais, sendo que, em desenvolvimento "estão ainda 14 novos centros comerciais (quatro atualmente em construção) e quatro expansões".

Para o estudo, a consultora considerou uma amostra de 90 centros comerciais, que diz respeito aos associados da APCC.

"Apesar de esta amostra representar apenas 50% do número total de centros comerciais em Portugal, tem um peso de 80% na área brutal locável total", indicou, salientando que "assim, foi possível fazer uma extrapolação para a totalidade do setor, permitindo retirar conclusões representativas do mesmo".