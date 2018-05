Cepsa quer avançar este ano com botija de gás social a 18 euros mas espera aval

Lusa29 Mai, 2018, 14:24 | Economia

"Nós estamos preparados para começar. Temos os sistemas, já comercializamos a botija em Portugal e estamos à espera que o Governo finalize os detalhes administrativos do projeto", disse o presidente da Cepsa em Portugal, Álvaro Díaz Bild.

De acordo com o responsável, que falava aos jornalistas em Lisboa, à margem da apresentação do estudo Cepsa Energy Outlook, com dados sobre as tendências de consumo energético até 2030, encontrar o modelo de funcionamento desta botija de gás social "não é tecnicamente fácil", já que "é necessário definir muitas variáveis para que o sistema seja completo e se possa controlar o negócio".

Presente na ocasião, o diretor do negócio de gás do grupo Cepsa, Filipe Henriques, reforçou que a companhia petrolífera sediada em Espanha está "preparada para começar assim que as condições estejam realizadas, em termos da administração portuguesa".

"Nós apresentámos ao Governo português a nossa proposta da garrafa solidária e estamos a definir com o Governo português as normas de atuação para podermos chegar ao mercado", acrescentou o responsável, assinalando que o executivo está "a definir é qual é o coletivo que vai ter direito à garrafa social", quais os municípios abrangidos, qual o preço e quais as regras de acesso, de forma a "evitar a fraude".

A previsão de Filipe Henriques é que este projeto-piloto avance ainda este ano, seguindo-se um período inicial de teste "que pode demorar cerca de um ano".

"A partir daí, será lançado um concurso público para os diferentes operadores no mercado poderem fazer as suas propostas e continuar com o projeto a nível nacional e não somente nestes municípios que vão servir de piloto", apontou.

Questionado sobre um possível preço por garrafa, Filipe Henriques referiu que o valor "resulta das negociações com o Governo, [que] ainda não estão finalizadas".

"Pensamos que esse preço poderia estar à volta dos 18 euros", precisou.

Já confrontado sobre as diferenças dos preços por botija de gás praticados pela Cepsa entre Portugal e Espanha, Filipe Henriques justificou que estes mercados têm "características completamente diferentes".

"É um mercado competitivo e aberto, o português, enquanto o espanhol está concentrado em dois ou três operadores e que não permite que haja essa concorrência pela dimensão que esses operadores têm e pelo preço que é praticado, resultante da regulação", adiantou.

Em setembro do ano passado, o PS admitiu criar no país uma tarifa social para o gás de botija, à semelhança do que existe atualmente para os consumidores economicamente vulneráveis da eletricidade e do gás natural.

Mais tarde, em outubro de 2017, o secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, anunciou que a botija de gás social, dedicada às famílias economicamente vulneráveis, iria avançar este ano através de um projeto-piloto em parceria com a petrolífera espanhola Cepsa.

Esta rede de distribuição do gás solidário terá de ser equacionada juntamente com as autarquias, isto é, terá de ser projetada à margem da tradicional rede de distribuição, enquanto os critérios de atribuição deverão ser semelhantes aos da tarifa social da luz e do gás natural, que atualmente beneficiam cerca de 840 mil famílias.