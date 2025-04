Cerca de 300 veículos fiscalizados em operação da ASAE em todo o país

A operação visa o controlo e a verificação das condições de higiene e segurança alimentar das mercadorias alimentares, nomeadamente azeite, carnes, pescado e produtos de panificação.

Em declarações à agência Lusa, o inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Luís Lourenço, que está a acompanhar a operação na ponte 25 de Abril, no distrito de Lisboa, adiantou que até às 08:00 foram inspecionados cerca de 300 veículos numa operação que conta com cerca de 170 inspetores.

"Isto é uma operação que está direcionada para os transportes de mercadorias da competência da fiscalização da ASAE. Teve início ontem [quarta-feira] às 20:00 nas fronteiras portuguesas com Espanha e tem a sua sequência durante o dia de hoje, terminando cerca das 20:00", disse.

Segundo Luís Lourenço, a operação, que decorre em cerca de 50 pontos do país, visa o controlo e a verificação das condições de higiene e segurança alimentar das mercadorias alimentares (azeite, carnes, pescado, produtos de panificação, etc).

"Visa igualmente a deteção de eventuais ilícitos relacionados com as mercadorias em trânsito como por exemplo a contrafação, com consequências diretas para o consumidor final", indicou.

Segundo Luís Lourenço, até às 08:00 não foram registadas apreensões nem levantadas contraordenações.

"Não há para já, felizmente, situações a registar no que diz respeito a contraordenações e apreensões, o que é um bom sinal para o cumprimento dos nossos operadores económicos e a capacitação do trabalho de prevenção que tem sido feito", indicou.

O inspetor-geral da ASAE disse ainda que a operação conta com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP).