Foto: Pedro A. Pina - RTP

A informação foi transmitida esta terça-feira pela responsável da Ernest and Young (EY), no Parlamento. A Ernest and Young foi a auditora que analisou recentemente os negócios mais ruinosos do banco público durante 15 anos.





Florbela Lima esteve a ser ouvida durante mais de 4 horas, sendo que a grande novidade da audição foi a revelação de que não se conhecem documentos para 3 créditos que estão em incumprimento.





Mais detalhes com o jornalista João Vasco.