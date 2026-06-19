CGD paga dividendo de 1.250 milhões de euros ao Estado em 26 de junho

Segundo o banco público, "de acordo com o deliberado em assembleia-geral anual de 29 de maio de 2026, no próximo dia 26 de junho, irá ocorrer o pagamento do dividendo, sendo o valor unitário de 1,380997410885 euros por ação, totalizando 1.250.000.000,00 euros".

A CGD teve lucros de 1.904 milhões de euros em 2025, os maiores de sempre e mais 10% face a 2024, divulgou o banco público em fevereiro.

O presidente executivo (CEO), Paulo Macedo, disse nessa altura que, referente ao ano passado, serão pagos em dividendos ao Estado 1.250 milhões de euros, o que disse ser provavelmente o dividendo "maior de sempre da banca portuguesa".