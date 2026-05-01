CGTP convoca greve geral para 3 de junho e UGT só decide novas formas de luta após última reunião da Concertação Social

"A CGTP vai convocar hoje, no 1.º de Maio, todos os trabalhadores para aderirem a uma grande greve geral no próximo dia 3 de junho", declarou Tiago Oliveira em entrevista sao programa Bom Dia Portugal da RTP Notícias.

"Vamos realizar uma grande greve geral. Vamos continuar a trilhar este caminho de denúncia, mas também de luta por uma vida melhor. Vamos continuar a trilhar este caminho de exigência da retirada do pacote laboral", declarou ainda o secretário-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses.

O líder da CGTP estava a referir-se ao pacote laboral que o Governo pretende apresentar ao parlamento para introduzir mudanças na Lei do Trabalho.. É um momento de festa e de comemoração, mas é um momento de luta", afirmou Oliveira.Segundo o secretário-geral da CGTP, o sindicato tem denunciado as grandes dificuldades que os trabalhadores estão a enfrentar atualmente.Oliveira citou várias reportagens que a RTP Notícias divulgou hoje, incluindo uma peça sobre Portugal ter atingido um valor recorde do número de pessoas que tem dois ou mais empregos para conseguirem fazerem face ao aumento do custo de vida.", disse o secretário-geral da CGTP, referindo que as propostas governamentais só aumentarão, por exemplo, a precariedade no trabalho."Em relação ao pacote laboral, passaram-se nove meses desde o início daquilo que foi apresentado ao país e aos trabalhadores e que conduziu à greve geral de 11 de dezembro. Nada mudou, está tudo lá", nomeadamente a precariedade no trabalho, a facilitação no despedimento, o `outsourcing`, o banco de horas, dificultar a atuação dos sindicatos e o ataque ao direito à greve."Tem tudo sido uma encenação, uma telenovela", afirmou Oliveira, lembrando que os trabalhadores já rejeitaram o pacote laboral.

UGT só decide novas formas de luta após última reunião da Concertação Social

Também em declarações à RTP Notícias, o secretário geral da UGT revelou que não exclui avançar para uma greve geral, ou outras formas de luta.



Mário Mourão , diz que no entanto que a decisão só será tomada , depois de 7 de maio dia da ultima reunião com o governo, sobre o pacote laboral, mas explica que ainda não é o momento para decidir.



"Ainda não nos debruçámos sobre essa possibilidade. Nós estamos ainda no período negocial, que tem uma reunião agendada para 7 de maio na Concertação Social. E portanto, a seu tempo, nós analisaremos quais são as respostas que devemos dar relativamente ao processo de negociação que está em curso", esclareceu Mário Mourão no Bom Dia Portugal.

. Ainda não é o momento de fazer o anúncio de qualquer iniciativa de resposta a este pacote laboral", afirmou o líder da UGT, referindo que, mesmo que o sindicato não chegue a acordo com o Governo, continuara a realizar o seu trabalho no parlamento, para onde será enviado o projeto governamental." face às propostas apresentadas pelo Governo, indicou Mourão.

CGTP e UGT esperam milhares nas iniciativas de Norte a Sul

A CGTP e a UGT esperam hoje a adesão de milhares de trabalhadores às iniciativas que têm agendadas em todo o país e preparam o anúncio de novas formas de luta, com a greve geral em cima da mesa.



Para assinalar o 1.º de Maio as duas centrais têm dezenas de iniciativas previstas de Norte a Sul do país, desde intervenções político-sindicais, 'workshops', corridas e momentos sindicais.



"Temos mais de 33 iniciativas em todas as regiões do país, que vão contar com milhares de trabalhadores e têm objetivos concretos, que são denunciar as dificuldades com que os trabalhadores se deparam, a brutalidade do aumento do custo de vida, do cabaz alimentar dos preços dos combustíveis e falta de resposta e a inércia do Governo perante isto", adiantou à Lusa o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira.



Entre as comemorações encontram-se a tradicional corrida do Dia do Trabalhador, com partida e chegada no Estádio 1.º de Maio.



A partir das 14:40, haverá um desfile entre o Martim Moniz e a Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, onde será promovido um comício sindical, que terá como orador principal Tiago Oliveira.



Já na Avenida dos Aliados, no Porto, haverá uma manifestação, a partir das 15:00, e está prevista a intervenção do coordenador da União de Sindicatos do Porto e membro da Comissão Executiva da CGTP, Filipe Pereira.



No Porto, na Avenida dos Aliados, a partir das 15:00, haverá uma manifestação, onde intervirá Filipe Pereira, coordenador da União de Sindicatos do Porto e membro da Comissão Executiva da CGTP-IN.



Por sua vez, a UGT vai assinalar do 1.º de Maio com um conjunto de iniciativas no Centro Desportivo Nacional do Jamor, em Oeiras.



Durante a tarde, além de atuações de tunas académicas e de ranchos folclóricos, decorrem as intervenções político-sindicais do presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, da presidente da UGT, Lucinda Dâmaso, e do secretário-geral da central sindical, Mário Mourão. O dia termina com as atuações musicais de Quim Barreiros e de Buzz Killers.



