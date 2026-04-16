CGTP denuncia reunião entre patrões e UGT antes do início da Concertação Social
A CGTP denunciou hoje aquilo que apelida de "simulacro" de negociação da legislação laboral, indicando que a ministra esteve reunida com os líderes patronais e UGT antes da reunião de Concertação Social começar, deixando a central sindical de fora.
Fonte oficial da central sindical liderada por Tiago Oliveira afirma que "continua o simulacro de negociação a CGTP", referindo que a ministra do Trabalho esteve "reunida com os líderes patronais e UGT", deixando a central sindical "à espera".
A reunião da Comissão Permanente de Concertação Social tinha início previsto para as 15:00, mas só começou cerca de meia hora depois.
Contactada pela Lusa, fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social escusou-se a comentar, remetendo esclarecimentos para a conferência de imprensa após a reunião de Concertação Social.