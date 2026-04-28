CGTP deverá anunciar nova greve geral a 2 de junho

De acordo com o jornal Expresso, que cita várias fontes, a decisão foi tomada pelo Conselho Nacional da Intersindical.



O anúncio público desta nova paralisação deverá acontecer já na sexta-feira, nas comemorações do Dia do Trabalhador.



Contactado pela RTP, o secretário-geral da CGTP diz apenas que, depois da reunião do Conselho Nacional, foi decidido avançar "com todas as formas de luta, incluindo a greve geral".



No entanto, Tiago Oliveira não confirma se é essa a medida a anunciar na manifestação de sexta-feira, nem a data de 2 de junho.



A última greve geral contra a reforma das leis do trabalho juntou a CGTP à UGT e aconteceu a 11 de dezembro.

