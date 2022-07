CGTP em protesto pela "degradação das condições de vida e de trabalho" no país

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Esta quinta-feira há uma manifestação nacional da CGTP, com a concentração marcada para esta tarde no Marquês de Pombal, em Lisboa. O desfile vai dirigir-se até à Assembleia da República. Em causa estão os salários, o aumento do custo de vida a "degradação das condições de vida e de trabalho do nosso país".

"O que está a ser mais difícil é enfrentar este aumento brutal do custo de vida", explicou à RTP a secretária-geral da CGTP.



Segundo Isabel Camarinha, "as opções que têm vindo a ser tomadas pelos sucessivos governos (...) têm sido sempre a favor do grande capital, dos grandes grupos económicos, desequilibradas e insuficientes".