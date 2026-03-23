China apresenta-se como "porto de estabilidade" para líderes de multinacionais

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, afirmou perante mais de 70 dirigentes empresariais reunidos no Fórum de Desenvolvimento da China que o país oferece uma cadeia de abastecimento "inigualável" e um ambiente de negócios previsível.

Segundo Li, a China pretende ser um "pilar de certeza" face à instabilidade global e compromete-se a aprofundar a abertura ao exterior, aumentar as importações de produtos de qualidade e promover um desenvolvimento mais equilibrado do comércio internacional.

Entre os participantes estiveram executivos de grandes empresas internacionais, como Tim Cook, da Apple, além de responsáveis de instituições financeiras e industriais de referência.

O fórum, organizado anualmente após a sessão da Assembleia Popular Nacional, funciona como uma plataforma para a liderança chinesa apresentar as suas prioridades económicas junto de investidores estrangeiros. Este ano, Pequim promove o seu novo plano económico até 2030 como uma oportunidade para reforçar o investimento externo.

Sem mencionar diretamente os Estados Unidos, a mensagem das autoridades chinesas surge num contexto de rivalidade crescente entre as duas maiores economias mundiais. Analistas presentes indicaram que Pequim procura destacar-se como alternativa mais estável, num momento em que Washington enfrenta envolvimento em conflitos e tensões comerciais.

O governador do banco central chinês, Pan Gongsheng, defendeu a competitividade das exportações chinesas, rejeitando críticas de que resultem de subsídios estatais e atribuindo-a a reformas económicas, à dimensão do mercado interno e à robustez das cadeias de abastecimento.

O encontro decorre num contexto de crescente preocupação internacional com o elevado excedente comercial da China, que atingiu níveis recorde no último ano, bem como com o impacto das exportações chinesas de baixo custo nas economias europeias.

O atual plano económico mantém a aposta na indústria transformadora de alta tecnologia, o que tem gerado receios de maior pressão sobre os setores industriais ocidentais.

Apesar da forte presença de executivos internacionais, com destaque para representantes norte-americanos e europeus, o Presidente chinês, Xi Jinping, não deverá reunir-se com os participantes este ano, ao contrário do que aconteceu em edições anteriores.

Entre os outros líderes empresariais presentes este ano encontram-se Roland Busch, da Siemens; Oliver Blume, da Volkswagen; Kwak Noh-jung, da SK Hynix; Philipp Navratil, da Nestlé; Ola Källenius, da Mercedes-Benz; Joseph Bae, da KKR; Brian Sikes, da Cargill; Bill Winters, do Standard Chartered; e Christoph Schweizer, do Boston Consulting Group.

Os executivos norte-americanos estiveram bem representados este ano, compondo 45% dos convidados, de acordo com uma análise de Han Shen Lin, da consultora Asia Group. Os europeus representaram 36%, sendo o restante proveniente da Ásia, Austrália e outras regiões.

Os serviços financeiros dominaram, representando cerca de 22% dos convidados, enquanto os do setor energético representaram apenas cerca de 4%.