China critica nacionalização da British Steel pelo Reino Unido

O grupo chinês Jingye adquiriu a British Steel em 2020. No entanto, o Governo britânico assumiu o controlo de facto da empresa em abril de 2025 para evitar o encerramento dos dois últimos altos-fornos a carvão do país, localizados em Scunthorpe, no norte de Inglaterra.

Londres confirmou em maio a intenção de nacionalizar a empresa, invocando razões de "segurança nacional". A decisão recebeu na quarta-feira a aprovação real, a última etapa do processo legislativo no Reino Unido.

A medida "garante o futuro da produção de aço no Reino Unido, protege empregos qualificados e preserva uma capacidade nacional vital", afirmou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

Num comunicado, o ministério do Comércio chinês manifestou "forte descontentamento" com a decisão e acusou Londres de assumir à força o controlo da British Steel "sob o pretexto da segurança nacional".

"A China insta o Governo britânico a respeitar as regras internacionais" e a "tratar de forma justa e equitativa as empresas de capitais chineses presentes no Reino Unido", acrescentou a tutela.

O conglomerado Jingye exige ainda uma compensação integral do Governo britânico pelas perdas relacionadas com os investimentos realizados antes de Londres assumir o controlo da siderúrgica.