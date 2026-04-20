China destaca urgência de conter concorrência desenfreada no setor fotovoltaico

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China anunciou hoje, num comunicado publicado no seu portal, a reunião realizada na sexta-feira com a associação do setor e com empresas-chave, como os fornecedores estatais de eletricidade Huaneng, Datang, Huadian e SPIC, a empresa de energia CHN Energy e a operadora nuclear CNNC.

As autoridades apelaram ao "avanço da campanha `anti-retrocesso` no setor fotovoltaico", referindo-se a um termo que se tornou popular nos últimos anos, descrevendo um ciclo de excesso de capacidade e guerras de preços que acaba por corroer as margens de lucro das empresas --- uma situação que se tem repetido noutros setores, como o dos veículos elétricos.

"Na reunião, houve apelos para uma maior coordenação entre os departamentos governamentais e esforços concertados para reforçar continuamente a gestão do setor (...), em áreas como o controlo da capacidade, as orientações das normas, o desenvolvimento baseado na inovação, a fixação de preços, a supervisão da qualidade, as fusões e aquisições e a proteção da propriedade intelectual", observou o comunicado.

Segundo a agência de notícias financeiras Bloomberg, esta é pelo menos a terceira vez que Pequim chama a atenção do setor nos últimos 12 meses, desta vez com foco nas empresas estatais que compram produtos relacionados com a energia solar.

Após a divulgação do comunicado, as principais empresas do setor registaram ganhos nas bolsas de valores chinesas durante a sessão da manhã, com a Xinjiang Daqo New Energy (mais 6,6%) a liderar os ganhos na China continental e a Flat Glass (mais 8,3%) a fazer o mesmo na bolsa de Hong Kong.