China lança futuros sobre dívida soberana para investidores estrangeiros via Hong Kong

China lança futuros sobre dívida soberana para investidores estrangeiros via Hong Kong

Os contratos de futuros sobre obrigações soberanas chinesas começaram hoje a ser negociados via Hong Kong, numa nova tentativa das autoridades chinesas de abrir o mercado obrigacionista doméstico a mais investidores estrangeiros e promover a internacionalização do yuan.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Thomas White - Reuters

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O jornal de Hong Kong South China Morning Post noticiou que os novos contratos registaram um "volume de negociação ativo nos primeiros minutos da sessão" desta segunda-feira.

Os contratos com maturidade de cinco anos terão um valor nominal de 500.000 yuan (cerca de 64.250 euros) e poderão ser negociados através de uma centena de corretoras associadas à bolsa de Hong Kong.

Segundo o presidente da HKEX, operadora da bolsa da antiga colónia britânica, Carlson Tong, estes instrumentos "permitem aos investidores internacionais abrir, cobrir e encerrar posições inteiramente a partir do estrangeiro, utilizando as mesmas contas e procedimentos já usados para derivados negociados em Hong Kong".

De acordo com a agência Bloomberg, esta é a terceira tentativa de Pequim para lançar esta iniciativa, depois de um projeto-piloto realizado entre abril e dezembro de 2017, suspenso na sequência de pedidos de Hong Kong por um quadro regulatório e de cooperação mais claro com a China continental, e de um segundo plano, cancelado em 2023 antes de entrar em vigor.

Desta vez, a iniciativa surge após a decisão, tomada em abril, de permitir que investidores internacionais negoceiem contratos de futuros sobre obrigações soberanas no mercado continental chinês.

Após vários anos de reformas, mais de 2 biliões de yuan (257 mil milhões de euros) em obrigações soberanas negociadas na China continental encontravam-se nas mãos de investidores estrangeiros, em comparação com cerca de 450 mil milhões de yuan (57,8 mil milhões de euros) em meados de 2017.

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