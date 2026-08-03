China reforça rede de abastecimento agrícola para garantir segurança alimentar

O projeto integra o plano de desenvolvimento para 2026-2030 da Federação Nacional Chinesa de Cooperativas de Abastecimento e Comercialização, o principal canal estatal de distribuição de fatores de produção agrícola, informou hoje o portal China Food Safety.

O documento prevê a construção ou modernização de cerca de 100 armazéns estratégicos nacionais e de aproximadamente 1.000 centros de distribuição, integrados numa rede composta por seis corredores horizontais, sete corredores verticais e dois eixos costeiros.

O plano contempla igualmente a criação ou modernização de 1.000 centros normalizados de serviços agrícolas nos próximos cinco anos e o reforço das operações de lavoura, sementeira, proteção das culturas e colheita, com o objetivo de estabelecer uma rede de abastecimento "eficiente e fluida".

Estas infraestruturas disponibilizarão serviços de secagem e armazenamento para reduzir as perdas após a colheita. A China prevê ainda aumentar este ano em cerca de 700 mil toneladas a capacidade de armazenamento de cereais.

A segurança alimentar continua a ser uma prioridade do Governo chinês, que defende uma estratégia de autossuficiência assente na produção nacional e uma maior contenção das importações de cereais.

A China concentra cerca de 18% da população mundial, mas dispõe de menos de 9% das terras aráveis do planeta.

Em 2023, o Presidente chinês, Xi Jinping, advertiu que, embora "1,4 mil milhões de chineses tenham alimentação suficiente", o país não deve "relaxar na questão da segurança alimentar" nem depender exclusivamente do mercado internacional para garantir o abastecimento.