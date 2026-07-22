Chinesa Zhongji prepara maior entrada em bolsa da Ásia em 2026

Num comunicado enviado hoje à bolsa daquela região administrativa especial chinesa, a empresa indicou que prevê vender 54,5 milhões de ações por 1.010 dólares de Hong Kong (113 euros) cada.

A tecnológica reservou ainda uma opção para colocar 15% de ações adicionais, que poderá elevar a oferta para 62,7 milhões de ações e permitir atingir o montante máximo previsto.

A estreia em bolsa está marcada para 30 de julho, apenas três dias depois da prevista entrada em bolsa, em Xangai, da fabricante chinesa de chips de memória ChangXin Memory Technologies (CXMT), cuja operação poderá angariar até 9,8 mil milhões de dólares (8,6 mil milhões de euros), tornando-se a segunda maior oferta pública inicial (IPO) da história da China continental e a maior da Ásia desde 2022.

Segundo a imprensa local, a operação da Zhongji será a maior realizada em Hong Kong desde a entrada em bolsa da gigante chinesa do comércio eletrónico Alibaba, que captou 12,9 mil milhões de dólares (11,3 mil milhões de euros) em 2019.

O jornal South China Morning Post refere que quase metade das ações colocadas à venda já foi reservada por investidores institucionais, entre os quais a BlackRock, a Temasek e o fundo canadiano de pensões CPPIB.

A Zhongji já está cotada na Bolsa de Shenzhen desde 2012, onde as suas ações valorizaram cerca de 497% nos últimos 12 meses. O preço definido para a oferta em Hong Kong representa um desconto de 23% face à cotação em Shenzhen.

Com uma capitalização bolsista de cerca de 186 mil milhões de dólares (163 mil milhões de euros), a empresa fabrica transcetores óticos, componentes essenciais para centros de dados de inteligência artificial (IA), sendo fornecedora de grupos tecnológicos como a Nvidia, a Alphabet (Google) e a Meta.

Fundada em 1987 e sediada em Longkou, na província oriental de Shandong, a Zhongji é um dos três maiores fabricantes chineses destes equipamentos, juntamente com a Eoptolink e a TFC Communication, que também deverão avançar com ofertas secundárias em Hong Kong.

O forte crescimento da procura ligada à IA permitiu à empresa aumentar o lucro líquido em 262% no primeiro trimestre, para o equivalente a 842 milhões de dólares (738 milhões de euros), enquanto as receitas cresceram 192% em termos homólogos.