Chumbo da reforma laboral. Ministra do trabalho fala em "oportunidade perdida"

A ministra do Trabalho considera que o chumbo da proposta de revisão da legislação laboral "é uma oportunidade perdida para o país", mas sublinha que o Governo não poderia "trocar qualquer reforma que fosse pelo hipotecar" as pensões dos portugueses.

Numa curta declaração aos jornalistas, hoje na Assembleia da República, Rosário Palma Ramalho considerou que se perdeu "uma oportunidade histórica" de Portugal avançar quer "em termos de salários, [quer] em termos de produtividade".

Segundo a governante, a proposta do Governo "contribuía de forma equilibrada" para esses objetivos, "sem desvanecer de modo algum os direitos dos trabalhadores, no sentido de pôr Portugal mais próximo da Europa".

"Ao não conseguirmos isso, naturalmente que é uma oportunidade perdida para o país", referiu Palma Ramalho, acrescentando, que cabe ao executivo "respeitar o exercício da democracia".