Cinco detidos em operação que apreendeu tabaco e material avaliado em mais de 800 mil euros

Segundo o comunicado hoje divulgado pela Guarda Nacional Republicana (GNR), a Operação `Mistura Oriental`, dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, levou à detenção de cinco homens, com idades entre os 19 e 44 anos, e à constituição de outros nove arguidos, quatro pessoas e cinco empresas.

A Unidade de Ação Fiscal de Lisboa da GNR, com o apoio da PSP, executou 39 mandados de busca, das quais 12 domiciliárias e 27 não domiciliárias, nos concelhos de Lisboa, Odivelas, Loures, Vila Franca de Xira, Sintra, Seixal e Montijo.

"A operação visou uma estrutura criminosa organizada, com atuação maioritariamente na Grande Lisboa, indiciada pela prática dos crimes de introdução fraudulenta no consumo qualificada, associação criminosa, recetação de mercadoria objeto de crime aduaneiro e contrabando qualificado de tabaco de mascar", adiantou a GNR.

No decurso das buscas a GNR apreendeu 771,72 quilos de papoila seca, "produto estupefaciente com origem indiciada na Áustria, tendo os factos sido comunicados à autoridade judiciária competente".

Entre as mercadorias, bens e valores apreendidos, com um valor calculado em 811.281,77 euros, constam 341,97 quilos de tabaco de mascar, com origem na Índia e introduzido na União Europeia via Alemanha e Países Baixos; mais de 309 mil euros em dinheiro; quase três litros de líquido com nicotina e cerca de 13 quilos de noz de areca, produto usado para produzir a droga psicoativa arecolina.

Foram também apreendidas duas armas de fogo, 18 munições, 12 telemóveis, duas máquinas de embalamento automático, uma máquina de contar notas, várias peças em ouro e prata e documentos.

A Unidade de Ação Fiscal da GNR detetou ainda uma prestação tributária em dívida num montante estimado superior a 90 mil euros, respeitante ao Imposto Especial de Consumo (IEC) e IVA sobre os produtos de tabaco e nicotina apreendidos.

Os detidos são hoje presentes a interrogatório no DIAP de Lisboa, para aplicação de medidas de coação.