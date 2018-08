Cinco seguradoras acusadas fazerem acordo para fixação de preços

Estas seguradoras são acusadas de terem formado um acordo que durou sete anos e que visou a repartição do mercado e a fixação de preços dos seguros contratados por grandes clientes empresariais.



Em causa estão seguros de acidentes de trabalho, saúde e automóvel, nos quais estas seguradoras detêm cerca de 50 por cento do mercado.



A denúncia destas práticas ao regulador da concorrência terá partido da Tranquilidade, a antiga seguradora do Banco Espírito Santo, vendida à americana Apollo, em 2015.



Além das cinco empresas, são visados no processo 14 administradores ou diretores de empresas.