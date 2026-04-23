CIP acusa UGT de voltar a não ser rigorosa com a verdade

"Não diria que estamos em negociação, mas numa coreografia em que se pretende fingir que há uma negociação [...]. Estivemos sempre disponíveis para ouvir todas as preocupações da UGT, o problema é que a UGT continua a não ser rigorosa com a verdade", afirmou o presidente da CIP, Armindo Monteiro, em declarações à Lusa.

O secretariado nacional da UGT rejeitou hoje por unanimidade a última versão da proposta de revisão da legislação laboral apresentada pelo Governo, mas "continua sempre disponível" para negociar se o executivo tiver alguma nova proposta.

Uma das linhas vermelhas apontadas pelo líder da UGT prende-se com a decisão de integração dos trabalhadores despedidos ilicitamente ficar do lado do empregador.

Contudo, segundo a CIP, este ponto nunca esteve em cima da mesa.

"Continuamos a ver e ouvir inverdades sobre a proposta. Para quem não tem participado nas reuniões é justificável. O que não é desculpável é quem participa nas reuniões não ser rigoroso com a verdade", apontou.