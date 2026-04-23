CIP acusa UGT de voltar a não ser rigorosa com a verdade
O presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal acusou hoje a UGT de continuar a "não ser rigorosa com a verdade" ao dizer que não aceita pontos que não fazem parte da proposta de revisão da legislação laboral.
"Não diria que estamos em negociação, mas numa coreografia em que se pretende fingir que há uma negociação [...]. Estivemos sempre disponíveis para ouvir todas as preocupações da UGT, o problema é que a UGT continua a não ser rigorosa com a verdade", afirmou o presidente da CIP, Armindo Monteiro, em declarações à Lusa.
O secretariado nacional da UGT rejeitou hoje por unanimidade a última versão da proposta de revisão da legislação laboral apresentada pelo Governo, mas "continua sempre disponível" para negociar se o executivo tiver alguma nova proposta.
Uma das linhas vermelhas apontadas pelo líder da UGT prende-se com a decisão de integração dos trabalhadores despedidos ilicitamente ficar do lado do empregador.
Contudo, segundo a CIP, este ponto nunca esteve em cima da mesa.
"Continuamos a ver e ouvir inverdades sobre a proposta. Para quem não tem participado nas reuniões é justificável. O que não é desculpável é quem participa nas reuniões não ser rigoroso com a verdade", apontou.