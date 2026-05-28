CIP e ISEG. Previsão de crescimento da economia cai para 1,5%

"Para a totalidade do ano de 2026, é natural que as perspetivas para o crescimento da economia portuguesa acompanhem a tendência de revisão em baixa observada na generalidade das economias europeias, uma vez que persiste a alta do petróleo, do gás natural e de diversas matérias-primas depois da subida rápida dos preços registada em março", sustentou, em comunicado, o diretor-geral da CIP, Rafael Alves Rocha.

Para a confederação, mantém-se o risco de uma repercussão mais permanente no choque na oferta de bens energéticos, com reflexos sobre as perspetivas de crescimento.

Conforme sublinhou, caso se verifique um aumento das taxas de juro diretoras do Banco Central Europeu (BCE) em junho, isto agravará o impacto negativo do choque energético na economia.

O barómetro apontou ainda que, se o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) mantiver o ritmo de execução que o Governo espera até ao final do ano, será um "contributo central" para o crescimento da economia.

A análise destacou ainda como negativo o decréscimo, em abril, da confiança dos consumidores, pelo terceiro mês consecutivo, para o valor mais baixo desde novembro de 2023.