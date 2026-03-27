Circulação ferroviária retomada na quinta-feira entre Marco-Régua na Linha do Douro

O anúncio foi feito hoje, através de um comunicado conjunto entre a Infraestruturas de Portugal (IP) e a CP - Comboios de Portugal.

O retomar da circulação ferroviária e do serviço de passageiros neste troço, na quinta-feira, acontece, segundo as empresas, conforme previsto no programa de trabalhos anunciado em novembro.

Durante o período de interrupção, foi assegurado transporte rodoviário alternativo, com paragens nas localidades servidas pela linha do comboio, num percurso rodoviário que foi definido em articulação com as autarquias da região.

No âmbito da empreitada de eletrificação da Linha do Douro atualmente em curso, a circulação ferroviária neste troço foi interrompida em novembro, por um período de cinco meses.

O comunicado refere que esta interrupção "foi essencial para a execução dos trabalhos de reforço estrutural e de rebaixamento da plataforma ferroviária nos seis túneis existentes ao longo do troço".

Concluída esta fase dos trabalhos, acrescenta, é agora "possível retomar o serviço ferroviário, assegurando a circulação de comboios de passageiros num período de elevada procura, quer para os utilizadores regulares, quer para os milhares de turistas que visitam esta região".

Os trabalhos foram programados para o período de inverno, entre novembro e início de abril, por corresponder à época de menor procura do serviço ferroviário, tanto por passageiros regulares como por turistas, minimizando assim os impactos da suspensão da circulação.

A CP -- Comboios de Portugal disponibiliza no seu `website` (www.cp.pt) informação detalhada sobre os horários em vigor a partir de quinta-feira na Linha do Douro.

A empreitada de modernização e eletrificação do troço da Linha do Douro, entre Marco e Régua, no valor de 110 milhões de euros, representa "um dos maiores investimentos em execução pela Infraestruturas de Portugal na Rede Ferroviária Nacional".

A obra envolve a beneficiação, reforço estrutural e o rebaixamento da plataforma ferroviária nos seis túneis existentes ao longo deste troço, com particular destaque para a intervenção no Túnel do Juncal, o segundo maior da Rede Ferroviária Nacional, com 1.624 metros de extensão.

A IP disse que esta obra contribuirá fortemente para o reforço da competitividade do sistema ferroviário, assegurando o aumento da capacidade de operação, o reforço das condições de segurança, a diminuição das emissões de dióxido de carbono (CO2), a melhoria do serviço de transporte e a redução dos tempos de percurso.

A empreitada prevê a eletrificação integral do troço, com cerca de 47 quilómetros, prevendo-se que os trabalhos decorram durante três anos (36 meses), com três períodos de interrupção da circulação ferroviária.

Atualmente, a eletrificação da Linha do Douro está concluída até Marco de Canaveses.

A Linha Ferroviária do Douro liga o Porto ao Pocinho (171,522 quilómetros) e há vários anos que é defendida a eletrificação de toda a via, bem como a reabertura do troço entre o Pocinho (Vila Nova de Foz Côa) e Barca d`Alva (Figueira de Castelo Rodrigo), desativado em 1988.