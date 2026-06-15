Circulação suspensa até terça-feira entre a Rede e Régua na Linha do Douro

A circulação está suspensa a partir do quilómetro 95,756, na Rede (Mesão Frio) e o quilómetro 102,581, no Peso da Régua, no distrito de Vila Real.

A CP -- Comboios de Portugal está a disponibilizar transbordo rodoviário para os comboios regionais entre Rede -- Régua e para os comboios Interregionais entre Mosteiró - Régua.

Em 2025, arrancaram os trabalhos de modernização e de eletrificação da Linha do Douro entre Marco de Canaveses e o Peso da Régua, num investimento de 110 milhões de euros.

A empreitada prevê a eletrificação integral do troço, com cerca de 47 quilómetros, prevendo-se que os trabalhos decorram durante três anos (36 meses), com três períodos de interrupção da circulação ferroviária.

Atualmente, a eletrificação da Linha do Douro está concluída até ao Marco de Canaveses (distrito do Porto).