Coindu coloca 493 trabalhadores em lay-off

Coindu coloca 493 trabalhadores em lay-off

A empresa Coindu, em Vila Nova de Famalicão, vai avançar com um lay-off que afeta quase 500 trabalhadores. O lay-off vai durar seis meses, entre maio e novembro.

RTP /
Foto: Coindu

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A empresa de componentes têxteis para o setor automóvel justifica com a pressão financeira e o excesso de pessoal para as atuais encomendas. As mudanças nas tarifas de importação e os conflitos no Médio Oriente e na Ucrânia têm pesado na atividade da empresa.

Atualmente trabalham 752 pessoas na Coindu.

No ano passado a empresa já foram feitos dois despedimentos coletivos.

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