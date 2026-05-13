Economia
Coindu coloca 493 trabalhadores em lay-off
A empresa Coindu, em Vila Nova de Famalicão, vai avançar com um lay-off que afeta quase 500 trabalhadores. O lay-off vai durar seis meses, entre maio e novembro.
A empresa de componentes têxteis para o setor automóvel justifica com a pressão financeira e o excesso de pessoal para as atuais encomendas. As mudanças nas tarifas de importação e os conflitos no Médio Oriente e na Ucrânia têm pesado na atividade da empresa.
Atualmente trabalham 752 pessoas na Coindu.
Atualmente trabalham 752 pessoas na Coindu.
No ano passado a empresa já foram feitos dois despedimentos coletivos.