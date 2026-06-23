Coindu dá início a despedimento coletivo de 48 trabalhadores

O grupo, com sede em Vila Nova de Famalicão, conta atualmente com 743 colaboradores, tendo informado que "deu início a um processo de despedimento coletivo que abrangerá 48 colaboradores do setor do couro".

A empresa referiu que o "mercado automóvel está a optar por novas configurações e materiais, como se evidencia nos modelos que serão lançados em 2027, onde o uso do couro será significativamente reduzido".

Ainda que exista "a possibilidade de revitalização do setor", indicou, essa renovação "não vai abranger o couro, devido à especificidade dos processos envolvidos".

Por isso, defendeu a Coindu, "é necessário adaptar e reorganizar o modelo produtivo para acompanhar estas mudanças".