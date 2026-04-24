Combustíveis. Bruxelas permite alívio do ISP mas exclui redução do IVA

Uma fonte da Comissão Europeia ouvida pelo jornal Eco assegurou que Bruxelas afasta definitivamente a possibilidade de descida do IVA dos combustíveis, mas irá permitir reduções extraordinárias do ISP.



Segundo a mesma fonte, o Executivo de Luís Montenegro ainda não fez o pedido para descer o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos para lá dos níveis mínimos determinados pela diretiva comunitária, mas passa agora a ter essa possibilidade.



Na quarta-feira, a Comissão Europeia divulgou um pacote de medidas para mitigar o aumento dos preços da energia na sequência da guerra no Irão.



“A Comissão está pronta para apoiar quaisquer Estados-membros que necessitem, no curto prazo, de aplicar taxas de tributação sobre a energia abaixo dos níveis mínimos atuais da União Europeia, evitando ao mesmo tempo aumentar a procura de combustíveis fósseis e agravar os desequilíbrios entre a oferta e a procura”, refere a nota de Bruxelas.



“A referência a taxas de imposto sobre a energia abaixo dos níveis mínimos diz respeito exclusivamente aos impostos especiais de consumo, ao abrigo da Diretiva da Tributação da Energia”, explica, excluindo deste modo a hipótese de baixar o IVA dos combustíveis.

