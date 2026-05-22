Combustíveis devem aumentar um cêntimo e meio na próxima semana

Combustíveis devem aumentar um cêntimo e meio na próxima semana

A previsão para a próxima semana, em média, é um aumento ligeiro, na gasolina e gasóleo, de cerca de 1,5 cêntimos, revela a ANAREC.

RTP /

VER MAIS
(em atualização)

Segundo a a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC), os preços do gasóleo e da gasolina vão subir já a partir de segunda-feira.

Este será um dos aumentos mais baixos desde que começou o conflito no Médio Oriente.
PUB
PUB