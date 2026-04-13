Combustíveis fazem aumentar inflação para 2,7% em março



Segundo o INE, “a aceleração é quase na totalidade explicada pelo aumento do preço dos combustíveis”.



O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação de dois por cento, acima dos 1,9 por cento de fevereiro.



Em março, a variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 5,7% (-2,2% no mês anterior), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 6,4% (6,7% no mês anterior). O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação de dois por cento, acima dos 1,9 por cento de fevereiro.





Ainda de acordo com o INE, em março, nas classes com maiores contribuições positivas para a variação homóloga do IPC, destacam-se a dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, a dos transportes e a dos restaurantes e serviços de alojamento. Em sentido contrário, apenas as classes do vestuário e calçado e da informação e comunicação tiveram contribuições negativas.



“Comparando com o mês precedente, destaca-se o aumento da contribuição para a variação homóloga do IPC da classe dos transportes, onde se incluem os já referidos combustíveis rodoviários”, lê-se no relatório.





Em termos mensais, face a fevereiro, o IPC registou uma variação de 2,0%, o que compara com 0,1% em fevereiro e 1,4% em março de 2025.



Quanto à variação média dos últimos 12 meses, foi de 2,3%, valor idêntico ao do mês anterior.







A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) fixou-se nos 2,7 por cento em março, um aumento 0,6 pontos percentuais em relação à observada no mês anterior.