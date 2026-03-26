Comércio mundial está sob "as piores perturbações" em 80 anos

"O sistema de comércio mundial está a enfrentar as piores perturbações em 80 anos", declarou a chefe da OMC, a nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala.

"Mas essas perturbações não são mais do que o sintoma de mudanças mais amplas que estão a abalar a ordem internacional criada depois da Segunda Guerra Mundial para impedir a repetição dos horrores da primeira metade do século XX", acrescentou.

Durante quatro dias, os membros da OMC reúnem-se para tentar relançar uma instituição fragilizada pelas tensões geopolíticas, os bloqueios nas negociações e a ascensão do protecionismo, enquanto a guerra no Médio Oriente é uma ameaça pesada sobre as trocas globais.

Na abertura desta conferência, Okonjo-Iweala apresentou um quadro sombrio do estado do mundo.

"A ordem mundial e o sistema multilateral que conhecíamos foram irrevogavelmente transformados", acrescentou.

A magnitude dos problemas que o mundo enfrenta hoje, "mesmo antes do conflito do Golfo, desestabilizou as trocas de energia, fertilizantes e produtos alimentares. Os governos nacionais e as instituições internacionais têm dificuldade em lidar com o aumento das tensões geopolíticas, a intensificação das pressões climáticas e a rápida evolução tecnológica" e "estes tumultos vêm acompanhados de um questionamento cada vez mais virulento do multilateralismo", afirmou.

"É oportuno que, neste período de turbulências globais, marcado por conflitos no Médio Oriente, no Sudão, na Ucrânia e noutros lugares, e nestes tempos de grande incerteza e profundas perturbações, nos tenhamos reunido em África para discutir o futuro do sistema comercial mundial", sublinhou Okonjo-Iweala.

"A África é o continente do futuro", assegurou.

As conferências ministeriais da OMC realizam-se habitualmente a cada dois anos e esta é a segunda no continente africano, depois da de Nairóbi em 2015.