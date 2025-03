Comissão entrega a Estados-membros medidas de combate a excesso de produção de vinho

Numa altura em que o setor enfrenta dificuldades, como a redução geral do consumo de vinho e a ameaça do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de o arrastar para a guerra das taxas alfandegárias com uma ameaça de 200% de tarifas, o executivo comunitário propôs hoje medidas para garantir a competitividade e a resistência vinícolas na Europa.

Entre as propostas hoje avançadas, a Comissão quer que os Estados-membros tenham poderes para tomar medidas, como o arranque (remoção de vinhas indesejadas ou em excesso) e a colheita em verde (remoção de uvas não maduras antes da vindima), para evitar excedentes de produção, ajudar a estabilizar o mercado e proteger os produtores de pressões financeiras.

Por outro lado, Bruxelas propõe a flexibilidade de plantação, especialmente no que respeita ao regime de autorizações de replantação, sendo necessária a aprovação dos colegisladores - Conselho da UE e Parlamento Europeu - antes de entrar em vigor.

No que respeita à procura de novos mercados, a duração das campanhas promocionais financiadas pela UE para consolidação do mercado em países terceiros será alargada de três para cinco anos, a fim de assegurar uma melhor promoção dos vinhos europeus.

O setor do vinho irá ainda receber um maior apoio no âmbito das alterações climáticas, podendo os 27 aumentar a assistência financeira máxima da UE até 80% dos custos de investimento elegíveis para investimentos destinados à atenuação das alterações climáticas e à adaptação às mesmas.

O setor vitivinícola da UE representa, segundo dados de Bruxelas, 60% da produção mundial de vinho e 60% do valor do vinho exportado a nível mundial, desempenhando um papel vital nas economias rurais e está estreitamente ligado às tradições, à gastronomia e ao turismo europeus.