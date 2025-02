Comissão Europeia espera abrandamento económico

Olivier Matthys - EPA

Valdis Dombrovskis aponta a situação geopolítica mundial, a guerra na Ucrânia e as tarifas de Donald Trump como os grandes impulsionadores da quebra.



Já este mês Valdis Dombrovskis tinha sublinhado o impacto económico da turbulência na geopolítica.



Depois das declarações do comissário europeu da Economia, o ministro português das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, disse que o Governo não prevê uma revisão em baixa do crescimento do Produto Interno Bruto.



As estimativas apontam para um crescimento do PIB na ordem dos dois por cento.