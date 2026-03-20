Como estão os governos europeus a lidar com o aumento dos custos dos combustíveis?









O Governo irlandês confirmou que está a trabalhar no que descreveu como "intervenção adequada" para fazer face ao aumento dos custos dos combustíveis - esperando-se que as medidas sejam finalizadas na próxima reunião do conselho de ministros, na terça-feira.





Mas que medidas tomaram os outros países para apoiar as famílias e as empresas?

Reino Unido





De acordo com o Governo britânico, o apoio financeiro destina-se aos agregados familiares com baixos rendimentos nas zonas rurais, em especial na Irlanda do Norte, onde uma maior percentagem de casas depende do gasóleo para aquecimento.





Preços dos combustíveis numa estação de serviço em Milnsbridge, norte de Inglaterra, a 19 de março de 2026. Oli Scarff / AFP





A Irlanda do Norte receberá 17 milhões de libras (20 milhões de euros), Inglaterra 27 milhões de libras (31 milhões de euros), a Escócia 4,6 milhões de libras (5,3 milhões de euros) e o País de Gales 3,8 milhões de libras (4,4 milhões de euros).

Hungria

Grécia

França

Estação de serviço em Saint-Martin-des-champs, noroeste de França, a 10 de março de 2026. Fred Tanneau / AFP





O Governo francês anunciou igualmente que vai efetuar controlos em 500 estações de serviço do país para "garantir que os preços indicados correspondem aos efetivamente cobrados"

Alemanha

Portugal

Nos primeiros dois meses do ano, cerca de 79% da eletricidade consumida em Portugal teve origem em fontes renováveis, de acordo com dados oficiais.

Espanha

Vejamos o que se passa por toda a Europa.Na segunda-feira, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou um pacote de 53 milhões de libras (61 milhões de euros) para os "clientes vulneráveis".O Governo britânico confirmou igualmente que as faturas da energia serão limitadas até ao final de junho.A Hungria protagonizou uma das intervenções mais agressivas da Europa até à data.A medida foi vista por alguns analistas como uma tentativa de conquistar os eleitores antes das eleições decisivas do próximo mês, com as sondagens a sugerirem que o primeiro-ministro Viktor Orbán enfrenta uma dura luta para manter o poder após 16 anos.Órban apelou à União Europeia para que suspendesse as sanções contra a energia russa, um pedido rejeitado pela maioria dos líderes da UE.Na semana passada, a Grécia anunciou um limite máximo de três meses para as margens de lucro dos combustíveis e de certos produtos de supermercado.As medidas incluem um limite de 12 cêntimos por litro sobre o preço grossista da gasolina e do gasóleo nas estações de serviço, enquanto os supermercados enfrentarão multas até 5 milhões de euros se as margens de lucro excederem a média de 2025.Ao anunciar as medidas, o ministro do Desenvolvimento do país, Takis Theodorikakos, afirmou que "Apesar das crescentes pressões políticas, o Governo francês afirmou que não está a considerar um novo "escudo de preços" para os consumidores devido a restrições orçamentais.No entanto, o gigante da energia TotalEnergies anunciou um limite de preços para a gasolina (1,99 euros por litro) e para o gasóleo (2,09 euros por litro) devido à "excecional volatilidade do mercado".A partir de abril, só será permitido um aumento de preços por dia, com um prazo fixo de 12 horas.As empresas que violarem as regras podem ser objeto de coimas até 100.000 euros.Está também a ser considerada a possibilidade de aplicar um imposto inesperado às empresas petrolíferas.O Governo português aprovou uma lei que lhe permite limitar temporariamente os preços da eletricidade para as famílias e para a maioria das empresas.O mecanismo só será aplicado se os preços retalhistas da eletricidade aumentarem mais de 70% ou ultrapassarem 180 euros por megawatt-hora. Ontem, este preço situava-se em cerca de 37,6 euros por MWh.Em comparação com muitos países europeus, Portugal é menos dependente do gás natural para a produção de eletricidade.Espera-se que a Espanha revele ainda hoje um pacote de medidas de emergência para atenuar o impacto económico.O primeiro-ministro Pedro Sánchez já confirmou que a Espanha vai adiar a apresentação do orçamento anual - que estava prevista para o final do mês - devido à "questão urgente" da guerra.Kate Varley / 20 março 2026 06:00 GMTEdição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP