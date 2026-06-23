Companhia aérea chinesa retoma ligação direta entre Pequim e Lisboa

Segundo um comunicado enviado pela companhia à Lusa, o voo inaugural JD627 partiu às 10:55 (hora de Pequim) e aterrou às 17:15 (hora local) no Aeroporto de Lisboa, assinalando a primeira ligação direta entre Daxing e a capital portuguesa.

A rota com uma duração aproximada de 13 horas, será operada semanalmente, às segundas-feiras, com aeronaves Airbus A330 de fuselagem larga.

Portugal já conta com um voo regular para a China operado pela mesma companhia duas vezes por semana, entre Lisboa e Hangzhou, capital da província de Zhejiang.

Essa ligação tem uma frequência de dois voos semanais, sendo operada de forma regular desde a retoma das ligações aéreas entre os dois países, após o fim da política chinesa de `zero covid`.

Atualmente, não existem voos diretos regulares entre Lisboa e Pequim, sendo as ligações normalmente asseguradas com escalas em `hubs` europeus ou do Médio Oriente.

O anúncio da companhia aérea surge num contexto da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, que levou ao cancelamento de vários voos com escala na região.

Na cerimónia de boas-vindas, organizada em conjunto com a ANA Aeroportos de Portugal e a Embaixada da China em Lisboa, o embaixador Yang Yirui afirmou que "esta ligação constitui um importante marco na cooperação aeronáutica entre a China e Portugal, contribuindo para aprofundar a colaboração bilateral nas áreas do comércio, investimento, turismo, educação e intercâmbio cultural".

A diretora comercial da ANA, Karen Strougo, sublinhou no comunicado que "Lisboa reforça a sua posição como hub europeu e plataforma transatlântica, permitindo aos passageiros provenientes da China aceder a destinos na Europa, América e África através da rede da TAP Air Portugal".

Entretanto, a representante da Capital Airlines, Coral Chen, destacou que "a inauguração bem-sucedida da rota Pequim Daxing-Lisboa só foi possível graças ao apoio das autoridades governamentais da China e de Portugal, dos organismos reguladores da aviação civil, dos aeroportos parceiros e de todos os setores da sociedade".

Desde o início do ano, o aeroporto de Daxing inaugurou diversas rotas internacionais, incluindo voos diretos para Helsínquia, Frankfurt e Milão, expandindo ainda mais sua rede europeia, disse o aeroporto ao jornal oficial chinês Global Times na segunda-feira.

A expansão das ligações aéreas diretas entre Portugal e China ocorre também num contexto marcado por assimetrias operacionais no setor da aviação.

As companhias aéreas chinesas continuam a beneficiar do acesso ao espaço aéreo russo, ao contrário das transportadoras europeias, que estão impedidas de o utilizar na sequência das sanções impostas a Moscovo após a invasão da Ucrânia.

Essa diferença traduz-se em rotas mais curtas e custos operacionais mais baixos para as companhias chinesas em voos entre a Ásia e a Europa, conferindo-lhes uma vantagem competitiva relevante face às congéneres europeias, que são obrigadas a contornar o espaço aéreo russo, aumentando tempos de voo e consumo de combustível.

A Capital Airlines foi financiada e estabelecida em conjunto pelo Governo Municipal de Pequim e pelo Grupo de Aviação HNA em 2010.

A companhia inaugurou a primeira ligação aérea direta entre a China e Portugal em 2017. No primeiro ano que voou para Portugal, a companhia transportou mais de 80 mil passageiros, segundo dados da empresa.

A taxa média de ocupação do voo fixou-se nos 80%, nos meses mais fracos, enquanto na época alta superou os 95%.