Companhia aérea Iberia vai dispensar quase mil trabalhadores

O acordo define os termos de um processo de rescisões que deverá abranger 996 dos cerca de 10.700 trabalhadores da Iberia, segundo fontes citadas pelos meios de comunicação social espanhóis.

Deverão sair 106 pilotos, 137 tripulantes de voos de passageiros e 753 trabalhadores de terra (técnicos de manutenção e pessoal dos serviços), disseram as fontes dos sindicatos e da empresa.

O acordo contempla pré-reformas e outras saídas da empresa para pessoas com menos de 60 anos de idade.

Às pré-reformas poderão aderir trabalhadores de terra que já cumpram 60 anos até 31 de dezembro de 2026, assim como tripulantes a partir de 58 anos.

Entre outras condições, as pessoas que passarem à pré-reforma receberão 80% do salário bruto atual, enquanto os restantes receberão o equivalente a 35 dias por cada ano de trabalho.

A Iberia, que faz parte do grupo IAG, que controla também a British Airways, justificou a dispensa destes trabalhadores com necessidades de otimização de organização da empresa em Madrid por causa de mudanças do mercado.