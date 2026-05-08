Concorrência abre investigação à concentração entre a Better Foods e a Cerealis

A decisão, tomada em 29 de abril, acontece "uma vez que a operação de concentração notificada suscita sérias dúvidas, à luz dos elementos recolhidos, e em atenção aos critérios definidos no artigo 41.º, quanto à sua compatibilidade com o critério estabelecido no n.º 3 do artigo 41.º do mesmo diploma, no que respeita à maioria dos mercados relevantes identificados", sustenta o regulador liderado por Nuno Cunha Rodrigues, em comunicado.

Em 16 de dezembro, os grupos Cerealis e Better Foods anunciaram ter chegado a acordo para integrar as respetivas operações de moagem, numa parceria que irá reunir a Cerealis Moagens e as unidades Ceres, Germen, Granel e Carneiro Campos.

"Esta iniciativa pretende reforçar a competitividade e a capacidade industrial do setor moageiro português, num momento de rápida transformação do mercado ibérico", sustentavam então a Cerealis e a Better Foods no comunicado divulgado.

"Visa também contribuir para fortalecer a sustentabilidade da indústria nacional da farinha, mantendo a garantia de um abastecimento eficiente, fiável e competitivo num setor essencial para a economia", acrescentavam.

A Cerealis é um grupo centenário do setor agroalimentar com mais de 760 colaboradores, especializado em produtos derivados da transformação de cereais e detentor de 11 marcas comerciais, entre as quais Nacional, Milaneza e Napolitana.

Reclamando a liderança de mercado nas massas alimentícias e farinhas industriais, complementa a sua gama com farinhas culinárias, bolachas, cereais de pequeno-almoço e barras de cereais e transforma anualmente mais de 440.000 toneladas de cereais nos seus quatro centros de produção certificados.

O Grupo Better Foods apresenta-se como "o maior grupo moageiro português", produtor de farinhas e ingredientes alimentares, e integra quatro unidades moageiras: Ceres, Germen, Carneiro Campos, localizadas na área do Grande Porto, e a Granel, perto de Lisboa.

O grupo foi criado em 2018, como resultado da fusão entre a Ceres e a Germen, mas as suas origens remontam ao século XIX, com a criação da Moagem Ceres.