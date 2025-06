Concorrência acusa associação por práticas restritivas no mercado de trabalho

Num comunicado, a AdC disse que "emitiu mais uma acusação por práticas restritivas da concorrência no mercado de trabalho", apontando a "inclusão de uma cláusula de não-solicitação e/ou não-angariação de trabalhadores temporários (`no-poach`) no Código de Ética de uma associação de empresas do setor do emprego e dos recursos humanos".

A cláusula em causa, indicou, impedia as empresas associadas de aliciar trabalhadores reciprocamente, "limitando a mobilidade profissional".

A Concorrência indicou que a investigação foi aberta em fevereiro de 2025, tendo identificado "indícios de que a cláusula esteve em vigor entre 1987 e 25 de março de 2025".

A AdC concluiu agora a fase de inquérito com "a emissão de uma Nota de Ilicitude, iniciando agora a fase de instrução".

Segundo a entidade, na fase de instrução, "a associação visada -- que beneficia da presunção de inocência -- poderá exercer o seu direito de audição e defesa relativamente aos factos investigados, às provas reunidas e à eventual sanção", sendo que depois disso a AdC poderá tomar uma decisão final.

A prática investigada pela Concorrência constitui "uma decisão de associação de empresas, através da qual foi adotada uma cláusula de `no-poach` no Código de Ética da associação".

Este tipo de cláusulas ou acordos, salientou "são proibidos por lei", visto que "restringem a autonomia das empresas na contratação e prejudicam diretamente os trabalhadores, limitando a mobilidade, o poder negocial e a progressão salarial", destacou.

Estes acordos `no-poach`, ou acordos de não-contratação, "são entendimentos entre empresas que se comprometem a não contratar nem abordar diretamente os trabalhadores umas das outras", sendo proibidos pela Lei da Concorrência.

Desde 2020, a AdC tem vindo a reforçar a sua atuação neste domínio "e já emitiu cinco condenações por práticas de `no-poach`".