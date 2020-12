Concorrência dá `luz verde` à dona do Continente para controlar a Go Natural

A operação de concentração na Go Well - Promoção de Eventos, Catering e Consultoria, segundo a decisão da AdC tomada na terça-feira e publicitada no seu `site`, não detetou "entraves significativos" à concorrência efetiva nos mercados do setor.

A empresa adquirente, a MC SGPS, é detida pela Sonae, SGPS, e tem atividade, através das participadas, na distribuição alimentar e não alimentar, bem como na prestação de serviços, incluindo na exploração de cafetarias, através da marca "Bagga".

A Go Well é atualmente controlada em conjunto pela Sonae MC e pela Imospel - Compra e venda de Imóveis, explorando estabelecimentos de restauração informal, através, essencialmente, da marca "Go Natural", prestando ainda serviços de catering.

Em junho, a Go Natural anunciou a aposta na inovação para criar novos produtos e a possibilidade de a marca entrar em novas cadeias de distribuição.

"Com alargamento de gama e entrada prevista em mais 50 lojas do universo Sonae, um dos principais destaques para este ano é a indiscutível aposta na inovação aplicada à criação de novos produtos", afirmou a marca em comunicado, anunciando mais artigos de alimentação saudável e outras categorias.

A marca tinha em junho 30 os produtos de conveniência disponíveis nas secções de `take-away` do Continente, Continente Com Dia, Continente Modelo, My Auchan e nas lojas Go Natural.