Confiança dos consumidores cai em abril para mínimos de 2023 e clima económico sobe
O indicador de confiança dos consumidores caiu em abril para o valor mais baixo desde novembro de 2023, enquanto o de clima económico aumentou, após ter diminuído em março.
De acordo com os inquéritos de conjuntura divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o indicador de confiança dos consumidores "diminuiu nos últimos três meses, de forma significativa em março, registando em abril o valor mais baixo desde novembro 2023".
Tal ficou a dever-se sobretudo aos contributos negativos das opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar e das perspetivas sobre a evolução futura da situação financeira do agregado familiar e da situação económica do país.
Em sentido contrário, as expectativas sobre a evolução futura da realização de compras importantes por parte das famílias registaram um contributo positivo, referiu o instituto.
Segundo estes inquéritos, as opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar e da situação económica do país diminuíram nos últimos três meses e de forma significativa em abril, quando registaram a maior diminuição desde abril e maio de 2020, respetivamente.