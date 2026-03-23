Confiança dos consumidores com queda acentuada na zona euro em março

Segundo a estimativa hoje publicada pela Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, no mês de março, o indicador de confiança dos consumidores registou "uma queda acentuada" tanto na área da moeda única (-4,0 pontos percentuais em relação a fevereiro) como no conjunto da União (-3,4 pontos percentuais face ao mês anterior).

"Com valores de -15,2 (UE) e -16,3 (zona euro), a confiança dos consumidores situa-se significativamente abaixo da sua média de longo prazo, atingindo o seu nível mais baixo em dois anos e meio", adiantam os serviços do executivo comunitário.

O indicador de confiança dos consumidores é calculado com base em dados de inquéritos aos consumidores da UE, abrangendo as despesas e o consumo final privado.

Este é a primeira publicação desde que os Estados Unidos e Israel lançaram, em 28 de fevereiro, um ataque militar contra o Irão e da consequente resposta iraniana, conflito que tem vindo a causar pressões nos preços da energia e inflacionistas, com impacto direto para os consumidores.