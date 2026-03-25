Conflito e tempestades trazem pressão na despesa

Na apresentação do boletim económico de março, em Lisboa, o governador apontou que se o excedente orçamental de 2025 for mais elevado do que o esperado, como sinalizou o ministro das Finanças, serão "boas notícias", mas admitiu que a margem orçamental "não está a aumentar, está a diminuir".

"Há maior pressão na despesa, nomeadamente na despesa líquida, e agora com o conflito há mais pressão para aumentar o apoio às famílias e empresas e também com as tempestades", sinalizou Santos Pereira, alertando que vai haver maior pressão orçamental.

Ainda assim, questionado sobre os dados que serão divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, o governador apontou que se houver maior margem é melhor e que, quando se tem excedentes, é possível "acelerar o desendividamento".

O rácio da dívida pública tem vindo a reduzir-se e está em 89,6% do PIB, mas "ainda temos uma dívida muito elevada e temos de continuar a desendividar o Estado", defendeu.

Assim, quando se olha para os números do saldo orçamental, é preciso ter em conta que é "fundamental baixar a dívida", nomeadamente para responder a fenómenos como os que estamos a ver hoje.

"Quando temos choques inesperados, é importante que tenhamos margem para poder atuar decisivamente, quer seja na parte monetária, quer na política orçamental", reiterou.