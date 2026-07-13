Conselho da UE aprova medidas para mitigar preços dos adubos

As medidas adotadas incluem um novo regime de liquidez no âmbito do desenvolvimento rural para apoio a crises, a opção de os Estados-membros anteciparem o pagamento dos pagamentos diretos aos agricultores, ajudando-os a gerir as suas necessidades de tesouraria a curto prazo e ainda a possibilidade de os Estados-membros ajustarem as suas dotações para pagamentos diretos para 2027.

O regulamento aprovado pelo Conselho da UE - já validado pelo Parlamento Europeu -- responde à subida de preços dos adubos e de outros fatores de produção, tendo a proposta sido apresentada pela Comissão Europeia em 12 de junho de como parte de um pacote mais amplo de medidas que respondem ao impacto da crise do Médio Oriente nos mercados agrícolas.

O regulamento foi aprovado em regime de urgência para que os apoios cheguem aos agricultores o quanto antes.