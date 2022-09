Conselho de Ministros vai aprovar hoje plano para construção do novo aeroporto de Lisboa

O trabalho deverá concluído dentro de um ano.

Há uma semana, Governo e PSD chegaram a acordo quanto à metodologia para avançar com a solução aeroportuária para a região de Lisboa, que passa por uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), com conclusões até final de 2023.





Na, esta quarta-feira, o ministro das Infraestruturas,: Montijo, Alcochete e Santarém, lembrando que em 50 anos já foram analisados 17 locais.

O Conselho de Ministros vai aprovar uma proposta de lei para alterar o poder dos municípios sobre aeródromos de interesse nacional.

Em entrevista à RTP3,De acordo com o governante, essa possibilidade "é conferida" à comissão técnica independente., realçou o ministro das Infraestruturas, lembrando que "todo o trabalho que foi feito antes ao longo dos últimos anos será também utilizado". “É trabalho feito, deve ser utilizado”, reforça.O ministro garante que é necessário um novo aeroporto,. Mesmo com obras, a infraestrutura não vai conseguir aumentar a capacidade.





o presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, o presidente do Conselho de Reitores das Universidades portuguesas e o presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.